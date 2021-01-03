منع إيساكا أبودو لاعب الكوكب من ممارسة كرة القدم لـ 6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم منع اللاعب الغاني إيساكا أبودو لاعب نادي الكوكب من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

سبب عقوبة إيساكا أبودو

وجاء قرار لجنة الانضباط، وذلك بسبب اعتداء أبودو على الحرمة الجسدية والمعنوية تجاه لاعب الفريق المنافس في مباراة الكوكب وأحد التي أُقيمت يوم 23 ديسمبر الماضي، كما تم تغريمه 50 ألف ريال

وكان نادي الكوكب خسر أمس السبت أمام فريق عرعر بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ترتيب فريق الكوكب في دوري الدرجة الأولى

ويحتل فريق الكوكب حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 17 نقطة.

وسيخوض فريق الكوكب مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى ضد فريق جدة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الرابعة عشرة.

وكان اللاعب إيساكا أبودو سبق له اللعب مع نادي النجمة اللبناني قبل الانضمام لفريق الكوكب.

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