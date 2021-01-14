من الصحراء نقود العالم.. صورة مكتب محمد بن سلمان تثير إعجاب رواد تويتر   

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أثارت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صحراء العلا خلال مشاركته بالحوار الاستراتيجي ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، إعجاب رواد منصة تويتر.

وغرد رئيس وحدة الدراسات الاجتماعية-الاقتصادية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الدكتور مارك ثومبسون، معلقًا على صورة الأمير محمد بن سلمان قائلًا: مكتب ولي العهد رائع للغاية.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد هذه الصورة بتعليق قال فيه: سمو الأمير محمد بن سلمان من أرض العلا.. يصوغ مجداً في صورة قائد، وتاريخ.

سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان

من أرض "العلا".. يصوغ مجدا في صورة

قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن:

"أنا من هالأرض .. أمي الصحراء..

احضنتني رمالها

وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها..

وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض" pic.twitter.com/VTcJ6gnDS3 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 14, 2021

وأثارت هذه التغريدة تفاعلًا واسعًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال أحد المستخدمين: من الصحراء نقود العالم، بينما قال آخر بينما تكون محاطًا بالطبيعة دون سقف أو جدران، فإن هذا النوع من الأجواء سوف يضاعف تركيزك وتفكيرك، وغرد ثالث قائلًا: الماضي والحاضر والمستقبل يجتمعون في صورة واحدة.

ويُذكر أن محمد بن سلمان قد شارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة.

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