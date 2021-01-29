من رفض عودة مايكون لـ النصر بعد محاولة تصحيح خطئه ؟

المواطن - محمد سمعه

لا يزال غياب المدافع البرازيلي مايكون عن تدريبات النصر، وإرساله خطاب لإدارة النادي أنه فسخ العقد، يُلقي بظلاله على أجواء العالمي قبل مواجهة الهلال مساء السبت في نهائي كأس السوبر السعودي.

#الدوري_مع_وليد | محمد العنزي يرد على مغرد : البخور لا يفوح إلا عندما تضعه على النار وهذا مثل مشاكل النصر وممكن تكون حافز .. مايكون ارتكب أخطاء وحاول العودة وحسين عبد الغني رفض عودته.#قناة_SBC pic.twitter.com/F4OkZGCG5I — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 28, 2021

لماذا فسخ مايكون عقده مع النصر ؟

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن مران النصر الثلاثاء الماضي، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي مفاجأة حول أن اللاعب البرازيلي عاد للنصر من أجل محاولة تصحيح خطئه، لكن المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حسين عبدالغني رفض عودة المدافع البرازيلي بالوقت الحالي كنوع من العقوبة الانضباطية بسبب تصرفه غير الاحترافي وتركه للفريق قبل مباراة مهمة مثل الهلال في السوبر السعودي.

وأضاف العنزي أن مايكون اكتشف أنه أخطأ بعدما ترك الفريق في وقت غير قانوني وغير مناسب، وذهب إلى مقر النصر لمحاولة تصحيح الخطأ، لكن حسين عبدالغني رفض عودته.

النصر أكبر من أي لاعب

وأكد العنزي على أن النصر وجه رسالة قوية بعد هذا الموقف، بأنه أكبر من أي لاعب ولا يُوجد أي لاعب قادر على لوي ذراع النادي على حد وصفه.

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