من ماذا حذر مدرب الاتحاد أحمد حجازي قبل مواجهة النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الاتحاد، طلبًا للمدافع المصري أحمد حجازي، وذلك قبل مواجهة النصر بعد غد الأحد.

الاتحاد يُطارد المركز الثاني:

ويستعد العميد لمواجهة النصر، حيث يسعى العميد للفوز والوصول إلى النقطة رقم 27 للمنافسة على المركز الثاني مع نادي الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحذر كاريلي، المدافع أحمد حجازي واللاعب عبدالمجيد السواط من الحصول على بطاقة صفراء في لقاء النصر، خاصة أن المدرب يحتاج كليهما لمواجهة الاتفاق في الأسبوع الـ16 من دوري المحترفين وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

غاري رودريغيز يعود للتدريبات:

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز شارك اليوم الجمعة في تدريبات العميد استعدادًا لمواجهة النصر في الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان غاري رودريغيز غاب عن مباريات العميد بالفترة السابقة؛ وذلك بسبب الإصابة.

يذكر أن العميد كان فاز على نادي العين في الجولة الـ14 بهدفين مقابل هدف، بينما فاز النصر على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدف.

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