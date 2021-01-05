من هي تانيا روبرتس Tanya roberts ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تصدر اسم الممثلة الأمريكية تانيا روبرتس Tanya roberts محرك البحث قوقل في الساعات الأخيرة بعد أن أُذيع أنها توفت واتضح لاحقًا أنها ما زالت على قيد الحياة.

وعُرفت تانيا روبرتس، 65 عامًا، بدورها في فيلم الأكشن والجاسوسية جيمس بوند، وقد وُلدت في 15 أكتوبر 1955 باسم فيكتوريا لي بلوم، لكن غيرت اسمها بعد أن بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء.

أهم أعمال تانيا روبرتس

لعبت تانيا أدوارًا في إنتاجات خارج برودواي منها Picnic و Antigone، وعملت كمدربة رقص في آرثر موراي، ثم لعبت دور البطولة في فيلم الرعب، Force Entry، وانتقلت لاحقًا إلى هوليوود مع زوجها باري روبرتس.

وفي عام 1979، لعبت دور البطولة في فيلم Tourist Trap الذي يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يعثرون على متحف على جانب الطريق يضم عارضات أزياء تتمتع بقوى خارقة للطبيعة، ويصور صورًا عنيفة ومروعة وهو ما منحها شهرة واسعة في حينها.

وظهرت تانيا روبرتس لاحقًا في دور فتاة بوند ستايسي ساتون عالمة الجيولوجيا في فيلم A View to a Kill، وكانت أدوارها الرئيسية الأخرى في أواخر الثمانينيات هي فيلم الإثارة المثيرة Night Eyes وفيلم الأكشن Body Slam، وأيضًا في فيلم ملائكة تشارلي Charlie’s Angels في عام 1980.

وفي أوائل التسعينيات، أخذت استراحة كبيرة من صناعة السينما ثم عادت مرة أخرى عام 1996 مع The Pandora Directive واستضافة سلسلة Cinemax و HotLines.

وفي عام 1998، لعبت تانيا روبرتس دورًا من أدوار البطولة في المسرحية الهزلية التلفزيونية That ’70s Show، ثم توجب عليها ترك العرض حتى تعتني بزوجها الذي أصيب بمرض عضال، حتى توفى عام 2006.

ثروة تانيا روبرتس

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، فقد ظهرت تانيا روبرتس في أكثر من 41 إنتاجًا على الشاشة وبلغت قيمة ثروتها الصافية 10 ملايين دولار.

ويُذكر أنه وفقًا لتقرير حصلت عليه موقع TMZ الفني، انهارت تانيا روبرتس عشية العام الجديد وأُحيلت إلى المستشفى حيث كانت تخضع للعلاج، وظلت على جهاز التنفس الصناعي منذ يوم الأحد، لكن مرضها ليس له علاقة بفيروس كورونا، وأذيع لاحقًا أنها توفت قبل أن تعلن أسرتها أنها لا زالت على قيد الحياة.

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