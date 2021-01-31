مهاجم الرائد يحرز أول سوبر هاتريك بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق المغربي كريم البركاوي بشكل لافت خلال مباراة فريقه الرائد ضد ضمك، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مهاجم الرائد يسجل أول سوبر هاتريك هذا الموسم:

ولعب الرائد ضد ضمك اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق الريداوي في الفوز برباعية مقابل هدفين.

وأشاد حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء مهاجم الرائد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك اليوم، بعدما سجل 4 أهداف في شباكه عند الدقائق 32، 58، 62 و93.

ونشر حساب البطولة صورة للاعب المغربي، وعلق قائلًا: “كريم البركاوي أول لاعب ينجح في تسجيل سوبر هاتريك هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحصل على كرة المباراة”.

4 هاتريك في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تسجيل 4 هاتريك، ويُعد مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا أحدث المنضمين بثلاثيته أمام ضمك في الجولة الـ15.

وتضم قائمة مسجلي الهاتريك في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، نجم نادي الوحدة، الأسترالي ديميتري بيتراتوس، ولاعب فريق أبها، السويدي كارلوس ستراندبيرج.

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