مهاجم ميلان يستعد لإصدار أول ألبوم موسيقي له !

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب البرتغالي رفائيل لياو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، استعداده لإصدار أول ألبوم غنائي له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن لياو عبر حسابه في الإنستجرام أنه سيُصدر ألبوم غنائي “راب” بعنوان “البداية” يوم الجمعة المقبل.

نجم ميلان ليس أول من يُصدر ألبوم موسيقي:

كما سبق لـ لياو أن أصدر أغنية راب في سبتمبر الماضي عبر موقع “يوتيوب”، كما أن نجم الروسونيري ليس أول لاعب في الدوري الإيطالي يُطلق أغنية راب، حيث سبقه اللاعب الإيطالي بيرلويجي جوليني نجم نادي أتالانتا الإيطالي.

الروسونيري يضم مدافع تشيلسي على سبيل الإعارة:

وفي وقت سابق، أعلن نادي ميلان، مساء أمس الجمعة، عن ضمه للمدافع الإنجليزي فيكايو توموري على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي للروسونيري عبر الإنترنت أن الفريق الإيطالي تعاقد مع المدافع الإنجليزي صاحب الـ23 سنة على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بصورة نهائية بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وافق على رحيل توموري للروسونيري، من أجل المشاركة بشكل أكبر والحصول على العديد من الدقائق.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن ميلان وضع خيار الشراء في عقد اللاعب توموري بقيمة 30 مليون يورو.

وفي سياق آخر، يبدو أن الروسونيري لا يفكر في شراء اللاعب البرتغالي ديوجو دالوت بصورة نهائية من مانشستر يونايتد؛ مما جعل برشلونة الإسباني يفكر في ضم اللاعب.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إن البارشا مهتم بضم دالوت، وذلك في حال لم يقم ميلان بشرائه بصورة نهائية.

ويفكر المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب البارشا في ضم دالوت بسبب إصابة الإسباني سيرجي روبيرتو وسوء مستوى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست في مركز الظهير الأيمن في الفريق.

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