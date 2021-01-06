مواصفات وموعد إطلاق شاومي Redmi Note 9T

المواطن - متابعة

أعلنت شركة شاومى الصينية موعد إطلاق هاتف Redmi Note 9T، تحت علامتها شركة Redmi ريدمي، في 8 يناير المقبل، حيث سيصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات المتميزة منها البطارية ذات السعة الكبيرة.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هاتف Redmi Note 9T سيأتي بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD وبجودة +Full HD، ونقاء 1080 × 2340 بيكسل، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث 90 هرتز.

وستكون كاميرات هاتف Redmi Note 9T عبارة عن 3 كاميرات خلفية بتصميم دائري، حيث ستكون الكاميرا الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED.

وسيعمل هاتف Redmi Note 9T بمعالج من نوع Dimensity 800U للفئة المتوسطة، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPPDR4x، وبطاقة للتخزين الداخلي من نوع UFS 2.1 ومساحة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وفتحة MicroSD قابلة للتوسعة.

وسيحتوي هاتف Redmi Note 9T على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع بلوتوث ونظام GPS وWi-Fi وتقنية NFC للاتصال، ونظام تشغيل أندرويد 10، وواجهة مستخدم للسوفت وير MIUI 12، كما سيصدر بألوان الأسود والبنفسجي.

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