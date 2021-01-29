مواطنة وابنها يرويان تفاصيل إنقاذ مسافرة أثناء رحلة جوية

المواطن - الرياض

روت مواطنة وابنها يعملان في مهنة التمريض قصة إسعافهما مريضة أصيبت بإغماء داخل طائرة أثناء تحليقها.

وقال الابن عبدالله راضي، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” إن الطائرة بعد إقلاعها من عرعر متجهة إلى الرياض، أعلن الكابتن عن الحاجة لمختص طبي لإنقاذ مريضة.

ممرضة وابنها يسعفان حالة حرجة على طائرة عرعر.. تفاصيل القصة كاملة يرويها أبطالها لياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/mIejaEvoHo — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 28, 2021

الراكبة تفقد الوعي

وأشار إلى أنه ووالدته هبّا فورًا للمريضة التي كانت في مؤخرة الطائرة، فاقدة الوعي، إضافة إلى أنها مصابة بالشلل من قبل.

وأضافت أم عبدالله أنها وابنها قاما بعمل إسعاف قلبي للمريضة، حتى تنفست بارتياح، ثم أُعطيت مغذيًا بالوريد نظرًا لنقصان السكر في الدم، وبعدها استعادت وعيها.

المريضة تستعيد الوعي

وكشفت عن تصفيق الركاب لهما بعدما عادت المريضة إلى وعيها بصحة جيدة، فيما ظلت تجلس إلى جوارها حتى وصولهم إلى الرياض.

إلى ذلك بيّن عبدالله أن والدته حببت إليه المهنة منذ الصغر، كما يعمل شقيقه الأكبر أيضًا في نفس المجال.

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