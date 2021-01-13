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مواعيد مباريات دور الثمانية بـ كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال ودع البطولة من دور ثمن النهائي

مواعيد مباريات دور الثمانية بـ كأس خادم الحرمين الشريفين

2021/01/13
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مواعيد مباريات دور الثمانية بـ كأس خادم الحرمين الشريفين بطولة كأس الملك
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 توقيت مباريات دور الـ8 بـ كأس خادم الحرمين الشريفين:
2 الفتح يُقصي الهلال من كأس الملك:

أصدرت لجنة المسابقات جدول مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021.

توقيت مباريات دور الـ8 بـ كأس خادم الحرمين الشريفين:

وسيلعب القادسية مع نادي التعاون يوم 15 مارس المقبل، بينما يواجه الباطن فريق الفيصلي يوم 15 مارس أيضًا.

وسيواجه الاتحاد فريق الفتح يوم 16 مارس المقبل، بينما يلعب النصر مع العين يوم 16 مارس على ملعب مرسول بارك.

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الفتح يُقصي الهلال من كأس الملك:

وكان الفتح حقق مفاجأة مُدوية بعدما أقصى فريق الهلال من دور الستة عشر في البطولة في ديسمبر الماضي.

يذكر أن الهلال كان حقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020 يوم 28 نوفمبر الماضي، بعد الفوز على نادي النصر بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان اقتصر المنافسة في بطولة كأس الملك على أندية دوري المحترفين بسبب ضغط المباريات في الموسم الحالي.

 


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