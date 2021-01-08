مودريتش الأفضل في ريال مدريد شهر ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

توج الكرواتي لوكا مودرتيش بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال منافسات شهر ديسمبر الماضي.

مودريتش الأفضل في ديسمبر

وأشار حساب نادي ريال مدريد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مودرتيش حسم جائز الأفضل لصالحه، بعد تألقه اللافت مع الفريق في مباريات ديسمبر.

وكان ينافس النجم الكرواتي مودريتش على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد الشهر الماضي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم، كريم بنزيمة، توني كروس، لوكاس فاسكيز وكاسيميرو.

ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا على ملعب “إل سادار”، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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