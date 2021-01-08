موراتا يقترب من المشاركة مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

اقترب الإسباني ألفارو موارتا من العودة إلى المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد غيابه مؤخرًا بسبب الإصابة.

موراتا يقترب من العودة

وكان ألفارو موراتا قد تعرض لإصابة عضلية، تسببت في غيابه عن مباراتي يوفنتوس أمام أودينيزي وميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء فريقه هجوميًا.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن موراتا في طريقه للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا للمشاركة أساسيًا في مباراة إنتر ميلان المقرر إقامتها، يوم 17 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

ولفتت إلى أن المهاجم الإسباني لن يكون جاهزًا لمواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها، مساء يوم الأحد المقبل، لكن قد يعود كبديل أمام جنوى ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 30 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

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