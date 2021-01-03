موظفو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 5.4 مليون ريال لـ 50 جمعية خيرية

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن موظفيها، تبرعوا بمبلغ 5,498,893 ريالاً، منذ بداية 2020 وحتى نهاية شهر ديسمبر، لدعم برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية المختلفة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها “السعودية للكهرباء”، لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

وأوضحت الشركة، أن عدد الجمعيات الخيرية، التي استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة، بلغ نحو 50 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم، حلت في رأس القائمة، تلتها جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية في منطقة مكة المكرمة، ثم جمعية رعاية أيتام عسير، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأخرى في عدد من المدن، التي تهدف إلى الارتقاء بفئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الوعي لدى أبنائه.

ويعتبر برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في “السعودية للكهرباء”، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، لإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، من خلال تبرع الموظف بجزء من راتبه آلياً، عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة “ساب”، بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف الجمعيات.

الجدير بالذكر، أن قيمة التبرعات التي تم استقطاعها من رواتب موظفي “السعودية للكهرباء”، من عام 2017 إلى نهاية عام 2020، لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة، بلغت أكثر من 18 مليون ريال.​

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