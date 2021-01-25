موعد انطلاق دور المجموعات بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن موعد دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا نسخة 2021 التي تُقام بنظام التجمع.

مواعيد المجموعات والأدوار الإقصائية والنهائي بـ أبطال آسيا

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن مرحلة دور المجموعات ستُقام لأندية غرب القارة خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل، بينما تنطلق لأندية شرق القارة من 21 أبريل حتى السابع من مايو.

أما مباريات دور الستة عشر فسوف تبدأ لأندية غرب القارة خلال يومي 13 و 14 سبتمبر، بينما تنطلق يومي 14 و 15 سبتمبر لأندية شرق القارة.

وينطلق دور الثمانية لأندية الغرب يومي 27 و 28 سبتمبر، بينما ينطلق لأندية الشرق يومي 28 و 29 سبتمبر.

أما ذهاب نصف النهائي فسيكون لأندية الغرب يوم 19 أكتوبر بينما يقام لأندية الشرق يوم 20 أكتوبر.

وتُقام مباراة إياب دور نصف النهائي لأندية الغرب يوم 26 أكتوبر، بينما تُقام يوم 27 أكتوبر لأندية الشرق.

وسيكون ذهاب نهائي البطولة الآسيوية يوم 21 نوفمبر بينما تُقام مباراة الإياب يوم 27 نوفمبر.

مشاركة 40 ناديًا بدور المجموعات للمرة الأولى

يذكر أن نسخة 2021 من بطولة دوري أبطال آسيا ستشهد مشاركة 40 ناديًا للمرة الأولى بدور المجموعات.

وستنطلق قرعة البطولة الآسيوية نسخة 2021 بعد غد الأربعاء.

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