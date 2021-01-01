موعد مباراة الأهلي والتعاون بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا السبت مباراة الأهلي والتعاون، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة الأهلي والتعاون:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُذاع على قناة Ksa Sports 1 HD.

ترتيب الفريقين في دوري محمد بن سلمان:

ويسعى الراقي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش للفوز، وذلك من أجل الصعود لـ صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الهلال المتصدر حاليًّا.

أما التعاون فيتواجد في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

التعاون يُجدد عقد أميسي حتى عام 2023:

وقبل المباراة، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إجراءات تجديد عقد اللاعب البوروندي سيدريك أميسي لمدة موسمين لينتهي في عام 2023.

وأعلن الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن سيدريك أميسي سيبقى في صفوف سكري القصيم لمدة موسمين؛ نظرًا للاحتياج الفني له مع الفريق بالفترة المقبلة.

وسيُمنح أميسي زيادة مالية قدرها 15% على قيمة عقده الجاري من قبل إدارة النادي برئاسة علي الشايعي.

يذكر أن أميسي انضم لـ سكري القصيم في عام 2017 قادمًا من فريق بونيا ماديرا البرتغالي.

وستُقام مباراة أخرى في دوري محمد بن سلمان غدًا مع مباراة الأهلي والتعاون، حيث سيواجه الرائد فريق القادسية في تمام الساعة الثالثة والثلث عصرًا بتوقيت المملكة.

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