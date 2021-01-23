موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا الأحد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

توقيت مباراة مان يونايتد ضد ليفربول:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب أولد ترافورد معقل فريق اليونايتد بمدينة مانشستر.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للفوز والعبور إلى الدور التالي، خاصة أن فريق ليفربول لا يمر بأفضل حالاته بعد أن خسر من بيرنلي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي أول أمس الخميس.

وكان فريق مانشستر يونايتد فاز على فريق فولهام بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل لليونايتد كل من إدينسون كافاني وبول بوجبا، بينما سجل لفولهام اللاعب أديمولا لوكمان.

قمة مان يونايتد ضد ليفربول تنتهي بالتعادل السلبي:

يذكر أن مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي كانت أُقيمت يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء كان أُقيم على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

وقبل مباراة الفريقين في كأس إنجلترا، يحتل مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، أما فريق ليفربول فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد الخسارة من نادي بيرنلي.

يذكر أن فريق ساوثهامبتون كان حقق مفاجأة وأقصى نادي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز عليه اليوم السبت بهدف دون رد.

شارك الخبر