موقع برتغالي يُبرز بداية فابيو مارتينيز الرائعة مع الشباب

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكر موقع بورتوجول البرتغالي أن لاعب فريق الشباب فابيو مارتينيز يتمتع ببداية رائعة لمسيرته في كرة القدم السعودية، بعد انتقاله في الصيف من فريقه السابق في الدوري البرتغالي سبورتنج براغا.

مارتينيز يخطف الأنظار

وتوجه لاعب خط الوسط المهاجم مارتينيز إلى منطقة الشرق الأوسط، ومنذ وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، ولفت الانتباه، وتم تكريمه بجوائز فردية.

وتسلم الشباب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا جائزة أفضل لاعب في الشهر لشهر ديسمبر كمكافأة على سلسلة الأهداف الأخيرة التي شهدت تسجيل مارتينيز في الشباك في ثلاث مباريات متتالية.

الأفضل في الشباب شهر ديسمبر

وللاحتفال بالجائزة، التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، سجل اللاعب البرتغالي هدفًا آخر في مباراة الشباب مع الفيصلي يوم الثلاثاء.

وكان مارتينز قد فاز بالتصويت الجماهيري لجائزة أفضل لاعب بالفريق خلال شهر ديسمبر “ليث ديسمبر”، وذلك بعد تألقه في المواجهات التي لعبها خلال هذا الشهر.

وتفوق فابيو على منافسيه أحمد شراحيلي وزيد البواردي، بالتصويت الذي تم على حساب نادي الشباب باللغة الإنجليزية على “تويتر”.

وسلم صهيب البلوشي مدير عام الشركة الراعية للجائزة والراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، جائزة “ليث الشهر” للاعب فابيو بالإضافة إلى مكافأة مالية مقدمة من الشركة.

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