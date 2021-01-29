ميتريتا يصل جدة اليوم

المواطن - مروة نبيل

ينتظر النادي الأهلي وصوله لاعبه الروماني ألكسندر ميتريتا، اليوم الجمعة، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ميتريتا يُغادر

وكان ألكسندر ميتريتا قد طلب من إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة الموافقة على سفره إلى رومانيا، للاطمئنان على عائلته ورؤية مولوده الجديد، على أن يعود بعد ذلك للاستعداد مع الفريق لمواجهاته المقبلة.

ووافقت إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على سفر اللاعب إلى رومانيا بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم الماضية ضد الاتفاق، إلا أنها وضعت شرطًا بعودته اليوم الجمعة، وهو ما وافق عليه ميتريتا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومن المتوقع أن المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لن يعتمد على لاعبه الروماني في مباراة الأهلي ضد الباطن المقبل، حيث يعمل على تجهيز بديله عبدالرحمن غريب من أجل الدفع به في التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة الباطن، مساء يوم الأحد المقبل.

وقبل مباراة الباطن المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

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