ميلان يسقط في عقر داره بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول في نادي ميلان في فخ الخسارة ضد ضيفه أتالانتا بثلاثية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

الشوط الأول من مباراة ميلان وأتالانتا:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي أتالانتا، حيث تمكنوا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كريستيان روميرو بالدقيقة السادسة والعشرين.

وواصل الروسونيري بضغط من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي رفائيل لياو لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أتالانتا على ميلان بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من اللقاء:

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الروسونيري بشكل ملحوظ؛ مما أعطى الفرصة لفريق أتالانتا للبحث عن إضافة الهدف الثاني.

وتمكن نادي أتالانتا من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب جوسيب إيليسيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والخمسين.

ووسط محاولات من نادي ميلان لإضافة الهدف الثاني تمكن اللاعب دوفان زاباتا من إحراز الهدف الثالث لـ أتالانتا بالدقيقة السابعة والسبعين.

وبعد المباراة تجمد رصيد الروسونيري عند 43 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن نادي الإنتر صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد أتالانتا 36 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وقبل المباراة ضد أتالانتا، كان اللاعب البرتغالي رفائيل لياو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ميلان ، أعلن استعداده لإصدار أول ألبوم غنائي له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن لياو عبر حسابه في الإنستجرام أنه سيُصدر ألبوم غنائي “راب” بعنوان “البداية” يوم الجمعة المقبل.

كما سبق لـ لياو أن أصدر أغنية راب في سبتمبر الماضي عبر موقع “يوتيوب”، كما أن نجم الروسونيري ليس أول لاعب في الدوري الإيطالي يُطلق أغنية راب، حيث سبقه اللاعب الإيطالي بيرلويجي جوليني نجم نادي أتالانتا الإيطالي.

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