نائب أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين الحربي والشيباني

المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين رئيس رقباء مساعد بن ضيف الله الحربي ووكيل رقيب سعود بن بداي الشيباني-رحمهما الله -، اللذين استُشهدا إثر تعرضهما لإطلاق نار خلال مباشرتهما بلاغاً عن احتجاز مواطن في حي المعيزيلة شرق الرياض.

نائب أمير الرياض يعزي ذوي الشهيدين:

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب أمير منطقة الرياض بذوي الشهيدين مساء اليوم، معرباً عن بالغ عزائه ومواساته لذويهما، وسأل سموه المولى – عز وجل – أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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