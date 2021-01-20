نائب أمير حائل يكرم المراعي لرعايتها قافلة درب زبيدة

المواطن - الرياض

كرّم نائب أمير منطقة حائل، صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، شركة المراعي لرعايتها مبادرة قافلة درب زبيدة في مقر مخيم الأهالي بمدينة فيد بمنطقة حائل الأسبوع الماضي.

فعاليات درب زبيدة

وكانت قافلة “درب زبيدة” قد انطلقت في 4 يناير من موقع الشيحيات جنوب محافظة رفحاء، وقطع ‏المشاركون فيها 420 كم خلال 16 يومًا وتخلل المسيرة إقامة فعاليات ‏ثقافية مصاحبة.

رعاية المراعي للأنشطة الرياضية

جدير بالذكر أن المراعي ترعى بشكل سنوي، عددًا من النشاطات الرياضية مثل بطولة رالي حائل وبطولة المراعي السنوية للجولف، وبطولة اليوم الوطني للجولف في نادي ديراب، وكذلك البطولات الدورية للإسكواش والتايكوندو وكرة الريشة، وبطولة كرة القدم للمكفوفين وماراثون ذوي الاحتياجات الخاصة.

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