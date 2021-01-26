نادي الفيصلي يقطع الطريق على الهلال في صفقة قاسم

المواطن - الرياض

يبدو أن إدارة نادي الفيصلي حسمت الموقف بشأن رحيل ظهير الفريق الأول لكرة القدم، محمد قاسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال يرغب بضم قاسم

وارتبط اسم لاعب نادي الفيصلي محمد قاسم برغبة نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، وسط تقارير إعلامية برغبة الهلال في ضم قاسم ليكون بديلًا لياسر الشهراني حال الإصابة أو الإيقاف.

مصير اللاعب بعد أيام

وأوضحت مصادر أن إدارة نادي الفيصلي لا تنظر إلى الأحاديث الشفهية أو ما يذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن إدارة الفيصلي سمعت اسم محمد قاسم كثيرًا، ولكن لا تلتفت إلى هذا الأمر دون مفاوضات رسمية، وفقا لصحيفة “الرياضية”.

يأتي ذلك في ظل اقتراب لاعب نادي الفيصلي محمد قاسم من دخول الفترة الحرة مع الفيصلي، بعد حوالي 7 أيام، حيث يصبح من حق اللاعب التوقيع لأي نادٍ دون العودة إلى إدارة الفيصلي.

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