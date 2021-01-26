نادي الفيصلي يُخالف التوقعات بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

خالف نادي الفيصلي بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا التوقعات، وقدم أداءً مميزًا ضد الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحصد نقطة غالية.

الفيصلي يفرض التعادل على الهلال

ولعب نادي الفيصلي ضد الهلال، مساء أمس الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقدم الزعيم عن طريق بافيتيمبي غوميز، وتعادل جوليو تفاريس من ركلة جزاء قاتلة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوج بطلًا للشتاء، فيما وصل رصيد الفيصلي إلى 16 نقطة.

إشادة بأداء نادي الفيصلي

وظهر نادي الفيصلي بمستوى متذبذب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، قبل أن ينتفض في آخر 3 جولات، ويوقف مسلسل نزيف النقاط، حيث تعادل إيجابيًا مع القادسية، الشباب والهلال.

وكانت يتوقع الجميع أن تكون المباراة سهلة نسبيًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه، إلا أن عنابي سدير ظهر بمستوى مميز، وفرض أسلوب لعبه خاصة خلال أحداث الشوط الثاني، لينال إشادة كبيرة.

وأشاد النقاد الرياضيين بالمستوى الذي ظهر عليه نادي الفيصلي ضد الهلال، وأكدوا أن شاموسكا درس الأزرق جيدًا، وتفوق على مدربه رازفان لوشيسكو، وتوقعوا أن يكون خصمًا صعبًا خلال منافسات الدور الثاني.

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