نادٍ إماراتي يهدد بقاء رومارينيو وهتان باهبري في الاتحاد والهلال

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية إماراتية عن اهتمام أحد أندية الدوري الإماراتي بضم هتان باهبري لاعب الهلال والبرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد.

وقالت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية إن فريق النصر الإماراتي مهتم بضم هتان باهبري ورومارينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك في ظل عدم مشاركة باهبري بصورة منتظمة مع الزعيم، بينما يقدم رومارينيو أداءً إيجابيًا مع الاتحاد منذ بدء الموسم الحالي.

ويرغب باهبري في الانضمام لفريق آخر من أجل رفع مستواه الفني والمشاركة مع المنتخب السعودي في المحافل المقبلة.

الشباب يرغب في ضم باهبري من الهلال

وفي وقت سابق، كان الشباب عرض على هتان باهبري الانضمام لليث ولكن بشرط تخفيض الراتب الذي يحصل عليه مع أزرق العاصمة حاليًا وفقًا لـ ” عكاظ”.

وكان هتان باهبري نجح في التتويج بلقب دوري المحترفين موسم 2019/2020 وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا مع الهلال.

جدير بالذكر أن المدرب لوشيسكو ينوي ضم أفضل الصفقات لـ أزرق العاصمة في فترة انتقالات يناير من أجل المنافسة على دوري المحترفين والسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا بالمرحلة المقبلة.

7 أهداف للقناص البرازيلي في دوري المحترفين

وكان رومارينيو قاد نادي الاتحاد للوصول إلى نهائي البطولة العربية، كما أحرز مع العميد 7 أهداف حتى الآن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

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