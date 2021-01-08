نادٍ وحيد بين 16 ناديًا ليس عليه التزامات مالية

المواطن - محمد سمعه

كشف جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن النادي الوحيد الذي لا يُوجد عليه أي التزامات مالية بعد الكشف عن الأندية المستحقة وغير المستحقة لشهادة الكفاءة المالية.

وأكد الجهني خلال تصريحاته لـ برنامج ” الدوري مع وليد” اليوم الخميس أن فريق ضمك هو الفريق الوحيد بين الـ16 ناديًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليس عليه أي التزامات مالية.

نادي ضمك يحصل على الكفاءة المالية مع 10 أندية

وتمكن الهلال رفقة كل من ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب والأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد تقديمهم للمستندات التي أثبتت التزامهم ببنود سداد مستحقات اللاعبين ومستحقات الأندية الرياضية ومقدمات عقود المدربين والموظفين بالإضافة إلى سداد رواتب اللاعبين والموظفين والمدربين ودفع المكافآت المستحقة.

الـ11 ناديًا يحق لهم تسجيل لاعبين في يناير

وبالتالي يحق للأندية الـ11 التعاقد مع لاعبين وتسجيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية أعلنت يوم الخميس الماضي، انتهاء مهلة أندية دوري المحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وفي هذا الصدد قدمت وزارة الرياضة الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية بالأندية الرياضية، لضمان استقرارها وتحقيقها للأهداف المنشودة.

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