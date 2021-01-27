نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

أجريت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مواجهات عربية قوية في مرحلة المجموعات.

قرعة دوري أبطال آسيا 2021

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 عن المجموعات التالية، الهلال يترأس المجموعة الأولى، التي تضم؛ شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق رقم 1 بيم الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وتضم المجموعة الثانية، الشاقة الإماراتي، تركتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 2 بين الوحدة والقوة الجوية العراقي، ويتواجد بالمجموعة الرابعة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

ويتواجد في المجموعة الرابعة حسبما أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 اليوم، السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق رقم 3 بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني، وتضم المجموعة الخامسة؛ بيرسبوليس الإيراني، الريان القطري، جوا الهندي والمتأهل من الملحق رقم 4 بين الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ملحق دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، في السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تنطلق مباريات مرحلة المجموعات، يوم 23 مايو.

الأندية السعودية تطمح للمنافسة على اللقب

وجاءت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 متوازنة، ما زاد من طموحات الجماهير، خاصة أن الأندية السعودية دعمت صفوفها بصفقات قوية خلال الفترة الماضية، وتسعى للظهور بشكل مميز في البطولة والمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يودع المسابقة على يد بيرسبوليس الإيراني.

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