نتائج قرعة دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت مواجهة سهلة لنادي برشلونة الذي خطف بطاقة التأهل بعد تجاوز عقبة رايو فاليكانو.

قرعة كأس ملك إسبانيا

وضمت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، 7 أندية من الدوري الممتاز وهي؛ إشبيلية، فياريال، أتلتيك بيلباو، برشلونة، ريال بيتيس، ليفانتي وغرناطة، بجانب ألميريا المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية.

وجاءت نتائج القرعة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة يستضيف نظيره برشلونة، يحل أتلتيك بيلباو ضيفًا على ريال بيتيس، ويصطدم ألميريا على ملعبه بفريق إشبيلية، فيما يلعب ليفانتي على أرضه مع فياريال.

وكان ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قد ودعا منافسات كأس ملك إسبانيا مبكرًا، حيث خسر الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي من ألكويانو المنتمي إلى دور الدرجة الثالثة، فيما هُزم الروخي بلانكوس أمام كورنيلا بهدف دون رد.

موعد المباريات

ومن المقرر أن تُقام منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا بين يومي 2 و4 فبراير المقبل، حيث ستقام المواجهات على ملاعب الأندية التي تم اختيارها أولًا في القرعة التي أُقيمت اليوم.

وستُقام مباريات الدور نصف النهائي على هيئة مباراتين، حيث يتم لعب مواجهات الذهاب يومي 9 و10 فبراير، على أن تُقام لقاءات الإياب يومي 2 و3 مارس، ويحتضن ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية المباراة النهائية، يوم 18 أبريل المقبل.

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