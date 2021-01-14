نجم الهلال السابق لـ محمد العويس: العقوبة ستكون درسًا لك

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد عبدالواحد، نجم الهلال السابق، على أن عقوبة محمد العويس حارس مرمى الأهلي ستكون درسًا له، وذلك بعد أن دخل في تلاسن مع أحد مشجعي نادي القادسية في مباراة الفريقين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فهد عبدالواحد لـ قناة 22 الفضائية قائلًا: “بالطبع العويس يتحمل مسؤولية غيابه عن مواجهة الهلال، لاعبين سابقين مثل ياسر القحطاني وحتى في أيامي، كنا نتعرض للإساءة والسب ونقابلها بالابتسامة”.

رسالة نجم الهلال السابق لـ محمد العويس:

وتابع نجم الهلال السابق: “العويس له مكانته في المجتمع كلاعب في المنتخب السعودي وعليه الحفاظ على اسمه لأنه قدوة داخل وخارج الملعب”.

وأضاف فهد عبدالواحد: “انظر إلى الشلهوب فهو لاعب قدوة”.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف العويس و2 من مسؤولي نادي القادسية بسبب التلاسن والمشادة الذي حدثت بينهم في مباراة الأهلي والقادسية يوم الجمعة الماضية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل الأهلي بعد إيقاف العويس:

وفي وقت سابق، أظهر النادي الأهلي أول رد فعل من جانبه، وذلك بعد قرار إيقاف الحارس محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم. وغرد فيصل زيد المتحدث باسم الأهلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”بما إنه قرار إيقاف العويس مبني على رد فعله بعد التلفظ عليه وهو في أرضية الملعب من قبل مسؤولين، فلابد من التحقيق مع الحكام، لماذا لم يقوموا بإيقاف المباراة وحماية اللاعب من المسؤولين وهم يملكون هذه الصلاحية؟، ما في جمهور اللي برا مسؤول”.

شارك الخبر