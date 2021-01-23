نجم الهلال السابق يُهاجم “المسابقات” بسبب موعد مباراة الاتحاد والنصر

المواطن - محمد سمعه

هاجم سلطان بن نصيب نجم الهلال السابق، لجنة المسابقات وذلك بعد تقديم موعد مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر المقرر إقامتها غدًا الأحد.

تقديم موعد المباراة يعطي راحة للنصر قبل السوبر

وقال ابن نصيب اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” : “إلى متى والمعنيين باتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين يتمتعون بهضم حقوق الهلال من خلال تقديمهم لـ مباراة العميد والنصر ليوم الأحد بدلًا من يوم الاثنين وهذا فيه ظلم لـ الهلال وإجحاف وتأثير على عدالة المنافسة ورغم ذلك وبمشيئة الله، سينال الزعيم بطولة السوبر ولن تضره العراقيل”.

وفي وقت سابق، كانت اللجنة قررت إقامة مباريات العميد أمام النصر والفتح والفيصلي في الجولات 15 و17 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”.

سبب تقديم موعد مباراة الاتحاد والنصر

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير نظرًا لانشغال الملعب بمواجهة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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