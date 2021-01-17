نجم برشلونة ينجو من العقاب قبل نهائي السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي وجه ألفاظًا غير لائقة لحكم لقاء برشلونة ضد ريال سوسيداد الذي أُقيم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكر برنامج L’EQUIPE D’ESTELLE الفرنسي أن لقطات الكاميرا في المباراة التقطت ديمبيلي وهو يوجه ألفاظًا غير لائقة لحكم المباراة حيث تم التقاط الصوت بشكل واضح، في ظل غياب الجماهير.

وجاء توجيه الألفاظ غير اللائقة لحكم لقاء ريال سوسيداد والبارشا بسبب عدم احتسابه لخطأ لمصلحة عثمان ديمبيلي مما جعل الأخير ينتقده ويهاجمه بصورة غير لائقة.

ديمبيلي لم يُعاقب بالبطاقات الملونة

ولم يعاقبه الحكم بإشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء في وجهه، كذلك لم يعاقبه الاتحاد الإسباني، حيث سيشارك بصورة طبيعية مع برشلونة مساء اليوم في نهائي السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وستبدأ مباراة البارشا ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تُنقل على قنوات KSA Sport 1 HD، KSA Sports 3 Hd ، Nove Hd Italia.

يذكر أنه قبل مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، كان البارشا شارك في بطولة السوبر الإسباني التي أُقيمت في السعودية بعام 2020، حيث ودع البطولة على يد نادي أتلتيكو مدريد الذي وصل للمباراة النهائية أمام جاره ريال مدريد لكن الأخير نجح في التتويج بالبطولة.

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