نجم مانشستر يونايتد المعار على رادار برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي برشلونة الإسباني أنظاره على ضم اللاعب البرتغالي ديوجو دالوت، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمعار حاليًّا لنادي ميلان الإيطالي.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إن البارشا مهتم بضم دالوت، وذلك في حال لم يقم ميلان بشرائه بصورة نهائية.

سبب إصرار برشلونة على ضم دالوت:

ويفكر المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب البارشا في ضم دالوت بسبب إصابة الإسباني سيرجي روبيرتو وسوء مستوى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست في مركز الظهير الأيمن في الفريق.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن نادي ميلان ليس متعجلًا حول ضم دالوت بصورة نهائية، وفي حال لم يضمه، لن يمانع مانشستر يونايتد من بيعه لفريق آخر، في ظل عدم اقتناع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير به.

البارشا يحدد شرطه لضم مدافع اليونايتد:

ولن يمانع برشلونة تقديم عرض مالي قيمته 10 ملايين يورو، وذلك من أجل ضم دالوت بالفترة المقبلة.

وكان دالوت لعب مع فريق بورتو البرتغالي قبل الانضمام لمانشستر يونايتد من 2017 حتى 2018.

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