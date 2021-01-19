نصائح لمواجهة ضعف المناعة عند الأطفال

المواطن- محمد داوود - جدة

أرجع استشاري الأطفال الدكتور محمد هادي، زيادة تعرض الأطفال للأمراض الموسمية عدة مرات خلال العام الواحد إلى ضعف المناعة عند الأطفال، مبينًا أن هذه الأمراض تشمل الأنفلونزا الموسمية، التهابات الحلق، الكحة المستمرة.

المناعة سلاح الجسم

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن المناعة هي سلاح الجسم القوي في مواجهة الأمراض، إذ يعاني المصاب بنقص المناعة، وخصوصًا الأطفال من الضعف وعدم قدرة جسمه على مقاومة الأمراض، فالجهاز المناعي عبارة عن مجموعة من الخلايا، والأنسجة، والأعضاء المسؤولة عن الدفاع عن الجسم، ضد أي مخاطر أو هجمات خارجية، وكلما كان قويًا كان دفاعه قويًا، ولكن في حالة ضعفه يكون دفاعه ضعيفًا، وبالتالي يصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض.

الاهتمام بالغذاء الصحي

وأشار إلى أنه غالبًا ما يتمكن الجسم بنفسه من محاربة مسببات المرض إذا كان الجهاز المناعي قويًا، إذ يملك القدرة على تجاوز المرض والتعافي، ولكن تزداد المعاناة إذا كان ضعيفًا إذ يتعرض كل أعضاء الجسم للتعب والألم، لذا ينصح دائمًا الاهتمام بالجانب الغذائي عند الأطفال حتى يكتسبوا مناعة جيدة قادرة على صد ومواجهة الأمراض.

علاج ضعف المناعة عند الأطفال

ونصح الدكتور هادي في ختام حديثه بضرورة حث الأطفال على الأكل الصحي، والنوم جيدًا وتجنب السهر، الابتعاد عن القلق والإجهاد، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة، عدم تناول مشروبات الكافيين، الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية لتفادي ضعف المناعة عند الأطفال.

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