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نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة
منها الالتزام بالحد ‏الأدنى من السرعة داخل الأحياء

نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

2021/01/02
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة
المواطن - الرياض

قدمت الإدارة العامة للمرور العديد من النصائح المهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة على الطريق.

وقال إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن من حقوق الطريق التي يجب ‏على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور، مشددةً على أهمية التحقق من عدم وجود مشاة على الطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.‏

ولفتت إلى أهمية خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات ‏المشاة والتوقف التام عند الوصول لها، بالإضافة للقيادة بالحد ‏الأدنى من السرعة داخل الأحياء، وزيادة الانتباه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.‏


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