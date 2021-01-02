نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة

المواطن - الرياض
قدمت الإدارة العامة للمرور العديد من النصائح المهمة لقائدي المركبات للحفاظ على سلامة المشاة على الطريق.
وقال إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن من حقوق الطريق التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور، مشددةً على أهمية التحقق من عدم وجود مشاة على الطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية.
ولفتت إلى أهمية خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقف التام عند الوصول لها، بالإضافة للقيادة بالحد الأدنى من السرعة داخل الأحياء، وزيادة الانتباه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.