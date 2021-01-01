نصيحة لـ الهلال بعد تراجع مستوى جوميز

المواطن - محمد سمعه

قدم المحلل الكروي سلطان اللحياني نصيحة ذهبية للجهاز الفني بنادي الهلال، وذلك بسبب تراجع مستوى المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مؤخرًا في مباريات الزعيم.

جماهير الهلال تنتقد جوميز

وكان جوميز تعرض لانتقادات من جماهير الزعيم، وذلك بسبب هبوط مستواه وإهداره فرصتين ضد نادي الشباب في الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال اللحياني لـ لبرنامج ” الدوري مع وليد” : “جوميز هبط مستواه بسبب قلة التركيز والضغط الكبير على اللاعب، بسبب كثرة المباريات في وقت قليل”.

وأضاف اللحياني: ” جوميز كان يخرج في السابق من منطقة الجزاء ليتسلم الكرات، ولكن بسبب تقدمه في العمر أصبح ينتظر الكرات الطويلة والعرضيات، وأرى أن جلوس جوميز على الدكة قليلًا، ومنح الفرصة لصالح الشهري، سيكون حلًا جيدًا حتى يعود اللاعب الفرنسي لمستواه”.

صالح الشهري البديل السوبر للزعيم

يذكر أن صالح الشهري كان سجل هدف التعادل لـ الهلال في شباك الشباب في مباراة الأمس بين الفريقين.

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