نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

المواطن - متابعة

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي المصري وائل الإبراشي، نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتوقف عن تقديم برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى.

وأجرى الإعلامي وائل الإبراشي، مداخلة مع برنامج التاسعة الذي قدمته نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين تحدث خلالها عن إصابته بفيروس كورونا، وقال: “إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض مرة ثانية”.

وأضاف الإبراشي: “شعرت بأعراض الإنفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرًا، وإن شاء الله سننتصر عليها”.

وتابع: أجريت تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا: الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكلما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائمًا على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير، ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدًا وخاصة مع الكورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية.

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