نقل خالد سامي إلى المستشفى في حالة حرجة

المواطن - الرياض

قالت زوجة الفنان خالد سامي إنه أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف وحالته حرجة بحسب ما نقلته العربية نت.

وغرد تركي بن الفنان خالد سامي، على تويتر قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل، تكفون دعواتكم لأبوي”.

تحسن وانتكاسة

يذكر أن الفنان خالد سامي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو عبر سناب زوجته، يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية قائلًا: “الحمد لله بدأت أستعيد صحتي، وعما قريب أكون بكامل الصحة والعافية، بعد أخذ قدر من الراحة والنقاهة والاستجمام، ثم نعود نتقابل ونضحك، والله لا يحرمني منكم”.

يذكر أن الفنان خالد سامي قد أجرى مؤخرًا عملية زراعة للكبد، بعد مناشدة زوجته وعدد من الفنانين لسرعة التدخل لإنقاذه، حيث إن حالته حرجة، وأعلنت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، وقتها أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض. معلومات عن خالد سامي والمعروف أن خالد هو أحد الممثلين أصحاب البصمة في الدراما السعودية، كما سبق أن شارك في الدراما المصرية ممثلًا ومنتجًا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة “كلورادو” بالولايات المتحدة. وقدم سامي عددًا من المسرحيات مثل تحت الكراسي وعويس التاسع عشر في الثمانينيات التي شاركت في عدد من المهرجانات، فضلًا عن العديد من المسلسلات المصرية والسعودية مثل بوابة المتولي وطاش ما طاش وعائلة أبو رويشد، وأبو العصافير.

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