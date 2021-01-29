نهاية قمة توتنهام وليفربول بفوز الريدز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت قمة توتنهام وليفربول بفوز الريدز بثلاثية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021.

أحداث مباراة توتنهام وليفربول

وكان الشوط الأول من اللقاء اتسم بالندية والقوة من جانب لاعبي ليفربول الذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى بسبب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهد الشوط الأول إصابة هاري كين مهاجم توتنهام، حيث لم يستطع هز شباك ليفربول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إحراز الهدف الأول لليفربول بالدقيقة الـ47 بعد تمريرة متقنة من زميله السنغالي ساديو ماني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على توتنهام بهدف.

وفي الشوط الثاني نجح ليفربول في مباغتة توتنهام ليتمكن اللاعب ألكسندر أرنولد من إحراز الهدف الثاني للريدز عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثامنة والأربعين.

وبعد الهدف الثاني لـ ليفربول، عاد توتنهام وقلص الفارق عبر اللاعب بيير هوبيرج في الدقيقة الخمسين من تصويبة مخادعة.

وواصل الريدز تألقه ليُضيف ماني الهدف الثالث لليفربول بالدقيقة الـ65 بعد خطأ قاتل من مدافع توتنهام.

الـVAR يلغي هدفًا لـ محمد صلاح

وكان الحكم ألغى هدفًا سجله محمد صلاح لليفربول بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب فيرمينيو أثناء تنفيذ اللعبة.

وبعد نهاية مباراة توتنهام وليفربول بفوز الريدز بثلاثية، أصبح رصيد ليفربول 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة بالمركز السادس.

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