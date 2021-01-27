نهاية مباراة مصر والدنمارك بتوديع الفراعنة لمونديال اليد

المواطن - محمد سمعه

ودع المنتخب المصري الأول لكرة اليد بطولة العالم المقامة حاليًّا في مصر، بعد الخسارة في مباراة مصر والدنمارك بالرميات الجزائية، بعد نهاية الوقت الأصلي والأوقات الإضافية بالتعادل.

أحداث مباراة مصر والدنمارك:

وكانت المباراة بين المنتخبين أُقيمت على الصالة المغطاة لملعب القاهرة الدولي، حيث شهدت المباراة تفوقًا هجوميًّا من قبل المنتخب المصري الذي نجح خلال أول دقيقتين في التقدم برباعية مقابل هدف، ولكن تراجع بعد ذلك أداء المنتخب المصري ليعود المنتخب الدنماركي في النتيجة.

وظل التعادل مستمرًّا بين الفريقين في الوقت الأصلي؛ ليلجأ كل منهما إلى 20 دقيقة كأشواط إضافية حتى انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 35/ 35 بين المنتخبين.

ولعب كل منتخب 5 رميات جزائية، حيث فاز منتخب الدنمارك بنتيجة أربع رميات لثلاث في الرميات الجزائية ويحسم التأهل لدور الأربعة، ليكون أول منتخب في البطولة صاعد لدور نصف النهائي.

منتخب مصر يُهدر رميتين جزائيتين:

وشهدت مباراة مصر والدنمارك، إهدار أحمد الأحمر واللاعب علي زين رميتين جزائيتين للمنتخب المصري في اللقاء.

يذكر أن منتخب الدنمارك هو بطل كأس العالم عام 2019، ومُرشح بقوة لنيل النسخة الحالية من البطولة العالمية.

وبعد نهاية لقاء مصر والدنمارك، ستُقام مباراة السويد وقطر، ولقاء إسبانيا والنرويج ومباراة فرنسا والمجر.

وعقب نهاية مباراة مصر والدنمارك، دخل لاعب منتخب مصر علي زين في نوبة بكاء بعد أن أهدر رمية جزائية، كما حصل على لقب رجل المباراة رغم خسارة منتخب الفراعنة.

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