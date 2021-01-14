نهاية مباراة يوفنتوس ضد جنوى بفوز مثير بثلاثية للبيانكونيري

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد جنوى التي أُقيمت الأربعاء في دور الـ16 في كأس إيطاليا بعبور اليوفي إلى دور الثمانية، وذلك بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد جنوى:

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي اليوفي وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب كولوسيفسكي من إحراز الهدف الأول لليوفي بالدقيقة الثانية من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة جيدة جعلته ينفرد بحارس جنوى.

وفي ظل الضغط الهجومي القوي من اليوفي، تمكن اللاعب الإسباني ألفارو موراتا من إحراز الهدف الثاني للبيانكونيري بالدقيقة الثالثة والعشرين.

ونجح فريق جنوى في تقليص الفارق عبر اللاعب لينارت تشزيبورا بالدقيقة الثامنة والعشرين.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد جنوى، بتقدم اليوفي بثنائية مقابل هدف.

أحداث الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد جنوى:

وفي أحداث الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء فريق يوفنتوس مما أعطى الفرصة لفريق جنوى للبحث عن إضافة الهدف الثاني.

وبالفعل تمكن اللاعب فيليبو ميليجوتي من إحراز هدف التعادل لجنوى بالدقيقة الرابعة والسبعين ليورط فريق يوفنتوس الذي لم ينجح في إحراز الهدف الثالث، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2/ 2.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول نجح اللاعب التونسي حمزة رفيعة في إحراز الهدف الثالث للبيانكونيري بطريقة جميلة في الدقيقة الـ104 ليحافظ اليوفي على تقدمه ويعبر إلى دور الثمانية بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين.

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