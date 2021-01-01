نوعية إصابة نواف العابد بعد تعادل الشباب والهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب نواف العابد لاعب الشباب للإصابة في مباراة الهلال التي أُقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية إن نواف العابد يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في لقاء أزرق العاصمة الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي والزعيم، بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

الملعب المستضيف لقمة الأهلي والهلال

وسيستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين بحسب ما ذكرته الزميلة “عكاظ”.

وسيواجه الاتحاد، فريق أبها يوم الخميس 14 يناير الجاري في الجولة الثالثة عشرة، وفي نفس الجولة سيستضيف الأهلي، منافسه الهلال يوم الجمعة 15 يناير في الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة كانت قامت بتنفيذ أعمال الصيانة الشتوية في ملعب الجوهرة المشعة بدءًا من شهر ديسمبر الحالي على أن تنتهي أعمال الصيانة في الملعب يوم 12 يناير.

مدرب الزعيم ينتقد التحكيم

وفي وقت سابق، أثار المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، الجدل وذلك بعد أن انتقد الأداء التحكيمي في مباراة الشباب.

وقال لوشيسكو للقناة الرياضية السعودية: ” الأداء التحكيمي في المباراة كان عجيبًا، لماذا أُلغي هدف ياسر الشهراني؟، وبعض ركلات الجزاء تُحتسب في مباراة ومباراة أخرى لا تُحتسب، علمًا أنها حدثت بنفس الطريقة”.

وتابع لوشيسكو: ” لست قلقًا على أداء أزرق العاصمة، الفريق يسير بشكل جيد ونحن سبق وأن سجلنا من ركلات حرة ومن كرات ثابتة سواء كان في النصر بنهائي كأس الملك أو ضد القادسية أو ضد نادي الاتحاد بالجولة العاشرة”.

وحول الفرنسي بافيتيمبي غوميز قال لوشيسكو: ” لاعب مهم وله دور كبير مع الفريق لا يمكن أن نغفل عنه”.

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