هاشم سرور يُبرر سبب اعتراض بيتروس على قرارات الحكام

المواطن - محمد سمعه

برر هاشم سرور نجم نادي النصر السابق، سبب اعتراض بيتروس على الكثير من قرارات الحكام بعد مباراة النصر والوحدة، التي انتهت بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدف.

بيتروس يبحث عن حقوق ناديه

وغرد هاشم سرور عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل تعلم لماذا البطل البرازيلي كثير الاعتراض والكلام مع الحكم، ببساطة لأنه يبحث عن حقوق ناديه”.

وكان اللاعب البرازيلي تألق وسجل هدفين لـ النصر في شباك الوحدة ليفوز العالمي ويرفع رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قرار من النصر حول مصير هورفات

وفي وقت سابق، استقر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت على تحديد مصير المدرب الكرواتي ألين هورفات بعد مواجهة الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الجاري.

ونجح هورفات في قيادة العالمي لتحقيق الانتصارات من جديد حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتواجد الفريق حاليًا بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

وسيوقع هورفات على عقد تدريبه العالمي لمدة سنة كاملة عقب مباراة الهلال حيث سيتحول من مدرب مؤقت إلى دائم وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

شارك الخبر