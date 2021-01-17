هبوط مستوى جوميز يُسبب أزمة لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يظهر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال بالشكل المنتظر منه وذلك منذ بداية الموسم الحالي 2020/2021.

ويمر الزعيم بفترة غير جيدة من الناحية الفنية، وذلك بعد أن تعادل 4 مباريات على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرهم أمام النادي الأهلي.

الزعيم الأكثر إهدارً للفرص السهلة

وبسبب تراجع أداء جوميز فإن الزعيم يعاني من أزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، حيث أهدر الأزرق 24 فرصة تهديفية في 13 مباراة خلال دوري المحترفين، ليتصدر قائمة الأندية الأكثر إهدارًا للفرص السهلة.

وجاء أبها ثانيًا في قائمة الفرق الأكثر إهدارًا للفرص برصيد 23 فرصة، بينما حل الوحدة في المركز الثالث برصيد 19 فرصة وجاء الأهلي في المركز الرابع بـ 18 فرصة، كما أن الاتحاد جاء خامسًا برصيد 17 فرصة مهدرة من قبل نجومه.

الهلال يحدد بديل جوميز

وبسبب هبوط أداء جوميز، لم يُخف الزعيم رغبته في ضم المهاجم عبدالله الحمدان لاعب ومهاجم نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وربما في حال تعاقد الزعيم مع الحمدان، قد يعتمد عليه المدرب لوشيسكو مع المهاجم صالح الشهري وسالم الدوسري ويقل الاعتماد على جوميز لتقدمه في السن، مما يدفع اللاعب الفرنسي للتفكير في الرحيل، خاصة أن عقده مع الأزرق ينتهي في العام المقبل.

وكانت إدارة الهلال تعرضت لانتقادات مسبقًا لتجديد عقد غوميز في عام 2020 ولمدة سنتين حيث أكد المنتقدين على أن جوميز صاحب الـ35 عامًا لم يعد لديه ما يقدمه للفريق.

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