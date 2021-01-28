هدف رومارينيو الأفضل في الجولة الـ15 بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين “دوري محمد بن سلمان للمحترفين” اختيار هدف البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد في شباك النصر كأفضل هدف في الجولة الخامسة عشرة مع ختام مباريات الدور الأول.

وقال الحساب الرسمي لبطولة دوري المحترفين عبر “تويتر” باختياركم هدف رومارينيو في شباك النصر يحصل على هدف الجولة الخامسة عشرة”.

وكانت مباراة الاتحاد والنصر أُقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب ” الشرائع” في مكة المكرمة، حيث تقدم خالد الغنام في البداية بهدف للنصر ثم تعادل رومارينيو للاتحاد بالدقيقة الثالثة والتسعين.

افتتاح الجولة الـ16 بـ دوري محمد بن سلمان السبت

وستنطلق مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين يوم السبت 30 يناير بثلاث لقاءات حيث سيلعب الفيصلي مع التعاون، وأبها مع الشباب والاتفاق مع الاتحاد.

ويُقام يوم الأحد المقبل 3 مباريات ضمن مباريات الجولة الـ16 حيث يلعب الرائد مع ضمك والقادسية مع الوحدة والأهلي مع الباطن.

الهلال في الصدارة والشباب يلاحقه

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة بينما يأتي الشباب ثانيًا والأهلي ثالثًا برصيد 29 نقطة.

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