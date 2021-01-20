هدية ينتظرها النصر إذا هزم الوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول في نادي النصر لخوض مباراة قوية- بعد قليل- ضد نادي الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب العالمي بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، للوصول إلى النقطة رقم 20، حيث إن الهدية التي سيحصل عليها لاعبو أصفر العاصمة في حال الفوز على الوحدة هو الصعود 4 مراكز والوصول إلى المركز السابع في جدول الترتيب، وهبوط نادي الوحدة للمركز في جدول الترتيب.

النصر يحقق نتائج إيجابية منذ وصول هورفات:

ومنذ تولي المدرب الكرواتي هورفات، تدريب العالمي والفريق أصبح يحقق نتائج إيجابية، حيث فاز في 3 مباريات على التوالي في الدوري على كل من الفيصلي والعين والرائد.

وكانت إدارة النصر، قررت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا يوم 26 ديسمبر الماضي، وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك بالجولة العاشرة من دوري المحترفين بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وستُقام مباراة العالمي ضد الوحدة- بعد قليل- على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

العالمي يقترب من الإعلان عن ضم مشاريبوف:

يذكر أن اسم العالمي كان ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق باختاكور الأوزبكي، حيث ذكرت تقارير صحفية أن هناك لمسات نهائية تُوضع على الصفقة قبل الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة جاره الهلال يوم 30 يناير الجاري في بطولة كأس السوبر السعودي.

شارك الخبر