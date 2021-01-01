هذه إستراتيجية وزارة الصحة للتطعيم بلقاح كورونا

المواطن - الرياض

سلط الوكيل المساعد للرعاية الولية بوزارة الصحة، خالد عبدالكريم، الضوء على الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا المستجد.

وأوضح عبدالكريم، في تصريحات إلى قناة العربية، أن السعودية من أولى الدول التي بدأت في إعطاء اللقاحات يوم 17 ديسمبر، مضيفًا أن الأمور تسير وفقًا للخطط المتبعة، وأن الوزارة تعتمد إستراتيجيتين، الأولى تبدأ الوزارة فيها بالفئات المستهدفة، لأن هذه الفئة لو أصيبت بالفيروس قد يؤدي إلى مضاعفات من تنويم بالمستشفى أو تفاقم للإصابات، ولذا يتم استهداف هذه الفئة لحمايتهم وتقليل نسب الدخول للمستشفيات وبالتالي الوفيات.

أما الإستراتيجية الثانية فقال: إنها تشمل تطعيم أعداد كبيرة من الناس تتجاوز أكثر من 80%، وتستهدف جميع المواطنين والمقيمين لإيقاف الوباء.

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