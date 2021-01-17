هل يحتاج بلعمري لموافقة الشباب للانتقال إلى الأهلي؟

المواطن - مروة نبيل

أوضح المحامي الرياضي محمد الديني، مفاجأة بشأن انتقال مدافع ليون الفرنسي، الجزائري الدولي جمال بلعمري إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بلعمري لا يحتاج إلى موافقة الشباب:

وعلق محمد الديني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لا توجد أي مشكلة قانونية للأندية السعودية في حال رغبتها في التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري”.

وتابع المحامي الرياضي تغريدته قائلًا: “العقد بين اللاعب ونادي الشباب فقط، ويمكنه التعاقد مع أي نادٍ سعودي دون عودة النادي الراغب في الانتقال له لنادي الشباب أو دفع مبالغ مالية له”.

الأهلي يقترب من ضم المدافع الجزائري:

وكان يلعب جمال بلعمري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الموسم الرياضي الماضي قبل أن يفسخ تعاقده معه، وينضم إلى ليون الفرنسي بداية الموسم في صفقة انتقال حر.

وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لحسم صفقة المدافع الجزائري لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، إلا أن ما يعيق عملية انتقاله هو وجود بند يلزم جمال بدفع 2.5 مليون ريال لنادي الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وصرح رئيس نادي الشباب خالد البلطان بأنه صدم برغبة الأهلي في ضم مدافع الفريق السابق، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يأتي للعب في السعودية دون الحصول على موافقة الليوث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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