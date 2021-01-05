هل يرحل عبدالإله العمري عن النصر ؟

المواطن - مروة نبيل

اقترب عبدالإله العمري من الدخول في الفترة الحرة من عقده مع النصر، الأمر الذي أثار تخوف الجماهير من رحيله عن صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة.

عبدالإله العمري يقترب من الفترة الحرة

ويدخل عبدالإله العمري يوم 24 من شهر يناير الجاري، الفترة الحرة والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة النصر، ولم تدخل الإدارة في مفاوضات معه خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن إدارة النصر لم تجلس مع وكيل أعمال اللاعب، جراح الظفيري للتفاوض حتى الآن، في الوقت الذي يحظى العمري باهتمام أكثر من ناد محلي، ينتظر دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة لبدء التفاوض والتوقيع معه.

وكان عبدالإله العمري قد تعرض مؤخرًا لإصابة خلال مباراة النصر ضد الفيصلي، وغادر الملعب خلال أحداث الشوط الثاني، ولكنها إصابة غير مقلقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يستعيد نغمة الانتصارات

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في استعادة نغمة الانتصارات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الفيصلي بنتيجة 3/ 2، ويستعد لمواجهة العين، مساء يوم الجمعة المقبل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 3 مرات، والتعادل مرتين، وخسر 6 لقاءات.

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