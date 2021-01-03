هل يلزم فاتورة الكهرباء للتسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل فيه.

وأضاف حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن أنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” فلا بد من رفع وثائق استقلالية السكن باسم المتقدم بالطلب.

وأوضح خلال الرد على استفسار مواطنة بشأن توفر فاتورة كهرباء باسمها أو عقد إيجار حتى تتمكن من التسجيل في حساب المواطن، أن وثائق استقلالية السكن تشمل الآتي: عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.

وبيّن أنه في حال عدم توفر هذه الأشياء تتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل.

وتشمل تلك الضوابط تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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