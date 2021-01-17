هواوي عن متجرها في السعودية: خطوة تقربنا من المستهلكين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وقعت شركة هواوي الشهيرة عقد إيجار مع شركة كادن إنفيستمينت في السعودية لإنشاء متجر من شأنه أن يسمح للشركة الصينية بالوصول المباشر إلى المستهلكين.

وسلط موقع ummid الضوء على هذه الاتفاقية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الرقمية في السعودية يمكن للشركة من الاقتراب أكثر من المستهلكين.

توسعات هواوي في السعودية

وتتوقع السعودية أنه بحلول عام 2022، سيصل استخدام الإنترنت إلى 82.6 في المائة من السكان من 73.2 في المائة في عام 2017.

وتحتفظ السعودية بعلاقاتها مع هواوي ووفقًا لإدارة البيانات السعودية والذكاء الاصطناعي، وهناك أيضًا اتفاق مع هواوي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على اللغة والحروف العربية.

وتواجه هواوي الكثير من التحديات في الاحتفاظ بأرقام المبيعات خارج الصين بسبب الضغط الأمريكي.

ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن قد لا يستمر في معاقبة هواوي بشدة كما فعل دونالد ترامب خلال فترة رئاسته.

خطوة مهمة

وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، الخميس الماضي، أعلن عن توقيع اتفاقية لافتتاح أكبر متجر لهواوي في مدينة الرياض.

وقال وزير الاستثمار في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض @RiyadhFront التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة”.

وأضاف الفالح: “أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيادة معالي عبدالله السواحة وزير الاتصالات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”.

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