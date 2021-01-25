هورفات عن لاعبي النصر: هم العصا السحرية لي

المواطن - محمد سمعه

أكد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، على أن لاعبي الفريق هم العصا السحرية بالنسبة له، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وذلك بعد التعادل مع نادي الاتحاد.

وتحدث مدرب العالمي في تصريحات تلفزيونية قائلًا: “لاعبو العالمي هم العصا السحرية بالنسبة لي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، ولا يُهمني من يُسجل الأهداف، الجميع هنا في الفريق يلعب من أجل الانتصار”.

النصر يحصل على 13 من أصل 15 نقطة:

وأضاف هورفات: “نجحنا في كسب 13 نقطة من أصل 15، وهذا مؤشر جيد يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح، وأتمنى الاستمرار على نفس المنوال”.

يذكر أن العالمي أصبح رصيده حاليًّا 21 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل مع الاتحاد.

سبب وجود حمدالله في حجر لمدة 3 أيام:

وفي وقت سابق، شرح الإعلامي وليد الفراج سبب وجود المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر في حجر منزلي لمدة 3 أيام، قبل العودة لتدريبات أصفر العاصمة استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في كأس السوبر السعودي.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”: “اللاعب المغربي موجود في حجر 3 أيام؛ لأنه جاء من دولة ليس بها فيروس كورونا المتحور، والمغرب ليست دولة موبوءة عكس الشخص القادم إلى السعودية من دولة بها فيروس كورونا المتحور مثل بريطانيا، يمكث 14 يومًا في دولة أخرى قبل قدومه للمملكة ثم يقوم بعمل فحص PCR، ولاعب نادي النصر بعد وصوله للسعودية فجر أمس الأحد، سيمكث في منزله 3 أيام ويقوم بفحص PCR وينضم لتدريبات الأصفر يوم الأربعاء قبل لقاء الهلال في السوبر”.

وكان اللاعب المغربي حمدالله غاب عن مباراة الاتحاد في الجولة الـ15؛ بسبب وصوله المتأخر إلى السعودية، حيث قضى الفترة الماضية في المغرب من أجل التأهيل العلاجي.

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